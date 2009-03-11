Світ: Формула-1

Александр Вурц залишився у "Brawn GP".

З тест-пілота у радники. Австрійський гонщик Формули-1 Александр Вурц залишається у штаті команди "Браун", що стала наступницею "Хонди". Минулий сезон 35-річний Вурц працював у тоді ще японській стайні в якості тест-пілота. Дещо змінити амплуа Александру довелося через заборону на проведення тестових заїздів під час Чемпіонату світу. Нові обов’язки австрійця полягатимуть у спостереженні за процесом підготовки до гран-прі з точки зору пілота. Щоправда посада радника виглядає доволі формальною, через новий регламент роль Вурца у "Браун GP" буде зведеною до мінімуму. Зазначимо, що Александра експерти вважають чи не найкращим тест-пілотом у сучасній Формулі-1. До "Хонди" Вурц допомагав налаштовувати боліди "Вільямса" та "Макларена", і свого часу виступав у ролі бойового пілота "Бенетона".