Світ: Формула-1
17:29, 17 березня 2009 212
Вже звичне явище. Команда Роса Брауна продовжує штампувати найшвидші кола на тестах "Формули-1" у іспанському Хересі.
У ранковій сесії третього дня Дженсон Баттон промчав одне із сімдесяти кіл за 1 хвилину 17,844 тисячні секунди - швидшого результату не показав жоден гонщик із інших трьох команд. Зокрема, на дві десяті секунди повільнішим за представника "Brawn GP" був Ніко Росберг - стайня "Williams". Третя сходинка протоколу за Нелсінью Піке із "Renault". А от чинний чемпіон Льюїс Хемілтон лише четвертий. Британський гонщик команди "Maclaren" програв найкращому часу Баттона понад секунду.
Джерело: 24 Канал
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