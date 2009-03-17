Світ: Формула-1

Вже звичне явище. Команда Роса Брауна продовжує штампувати найшвидші кола на тестах "Формули-1" у іспанському Хересі.

У ранковій сесії третього дня Дженсон Баттон промчав одне із сімдесяти кіл за 1 хвилину 17,844 тисячні секунди - швидшого результату не показав жоден гонщик із інших трьох команд. Зокрема, на дві десяті секунди повільнішим за представника "Brawn GP" був Ніко Росберг - стайня "Williams". Третя сходинка протоколу за Нелсінью Піке із "Renault". А от чинний чемпіон Льюїс Хемілтон лише четвертий. Британський гонщик команди "Maclaren" програв найкращому часу Баттона понад секунду.