Світ: Формула-1

FIA затвердила нову схему визначення чемпіона.

Завдяки одній лише стабільності тепер не станеш чемпіоном! Міжнародна Автомобільна Федерація затвердила зміни у систему визначення чемпіона Формули-1. Нову схему, що діятиме вже впродовж сезону 2009 року можна сміливо вважати компромісом між пропозицією медального заліку Берні Еклстоуна і традиційною схемою. За новими правилами, перші вісім пілотів, які перетнуть фінішну лінію гран-прі і надалі отримуватимуть, відповідно, по 10-8-6-5-4-3-2 та 1 очку. Сума балів зароблених на усіх етапах чемпіонату і досі складатиме особистий залік пілотів. Тільки от чемпіоном світу тепер стане той, хто виграє найбільше гонок, а не здобуде більше очок. Залікові пункти враховуватимуть у боротьбі за титул тільки в тому випадку, якщо двоє, або більше пілотів за сезон здобудуть однакову кількість перемог. Очки також визначатимуть власників решти, окрім першого, місць у класифікації. Зауважимо, якщо б така система діяла минулого року, чинним чемпіоном був би не Льюїс Хемілтон, а Феліпе Масса.