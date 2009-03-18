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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Світ: Формула-1

21:51, 18 березня 2009 179

Хто куди, а бос "Рено" в опозицію.

Флавіо Бріаторе висловив невдоволення нововведеннями Міжнардної Австомобільної Федерації, що торкаються сезону вже 2010 року. Визнаний італійський фахівець вкрай обурений ймовірним, роздвоєнням технічного регламенту.Адже через сезон FIA вирішила запропонувати добровільне обмеження бюджетів команд. За яким, конюшні, що погодяться витрачати не більше 30 мільйонів фунтів за рік, користуватимуться ширшими можливостями у конструюванні, аніж суперники. Тобто, будуватимуть боліди за іншими, більш зручними обмеженнями.Так от Бріаторе вважає неприпустимим розгалуження пелотону на 2 табори. Дон Флавіо має намір до кінця відстоювати принцип - єдині правила для усіх учасників чемпіонату. Цікаво, що днем раніше не менш обурено на нововведення відреагував і чільник концерну "Феррарі" Лука Ді Монтедземолло. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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