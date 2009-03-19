Світ: Формула-1

Хвиля критики FIA поволі переростає у цунамі!

Невдоволення нововведеннями Міжнародної Автомобільної Федерації висловив найуспішніший пілот Формули-1 міхаель Шумахер. Червоний Барон, який вже третій рік насолоджується заслуженим відпочинком проти нової системи визначення чемпіона Королівських Автоперегонів.Шумі заявив - важко уявити, коли титул дістанеться пілоту який у підсумку здобув менше залікових очок, аніж суперник якому доведеться змиритись із статусом віце-чемпіона. Солідарний з Шумахером і найтитулованіший з усіх сучасних пілотів Ф-1 Фернандо Алонсо.Іспанець наголосив, на інтересах вболівальників, яких нова система лише зіб’є з пантелику. Хто ще не знає, днями FIA затвердила - новим чемпіоном Формули-1 стане той, хто здобуде більше перемог на гран-прі... Решту ж позиції класифікації чемпіонату визначатимуть традиційно за очками.