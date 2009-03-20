Світ: Формула-1

Спільним фронтом проти змін FIA.

Асоціація команд Формули-1 FOTA вирішила до останнього боротись зі змінами регламенту, які запровадила Міжнародна Автомобільна Федерація. Усі без виключення конюшні незадоволенні новою системою визначення чемпіона і вже знайшли юридичні підстави, аби скасувати нововведення. Річ у тім, що FIA затвердила схему за якою титул здобуде пілот, який виграє більше гонок в односторонньому порядку.Не порадившись з FOTA. У відповідь команди витягли з архівів п'ятий додаток спортивного регламенту і 199 статтю Міжнародного Спортивного Кодексу. Які твердять, вже занадто пізно вносити зміни до регламенту найближчого сезону без згоди усіх учасників чемпіонату. Тож, FOTA наголошує - зміни ініційовані FIA є нелегітимними.