Світ: Формула-1
22:37, 20 березня 2009 208
Спільним фронтом проти змін FIA.
Асоціація команд Формули-1 FOTA вирішила до останнього боротись зі змінами регламенту, які запровадила Міжнародна Автомобільна Федерація. Усі без виключення конюшні незадоволенні новою системою визначення чемпіона і вже знайшли юридичні підстави, аби скасувати нововведення. Річ у тім, що FIA затвердила схему за якою титул здобуде пілот, який виграє більше гонок в односторонньому порядку.Не порадившись з FOTA. У відповідь команди витягли з архівів п'ятий додаток спортивного регламенту і 199 статтю Міжнародного Спортивного Кодексу. Які твердять, вже занадто пізно вносити зміни до регламенту найближчого сезону без згоди усіх учасників чемпіонату. Тож, FOTA наголошує - зміни ініційовані FIA є нелегітимними.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту