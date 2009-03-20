Світ: Формула-1

"Срібні Стріли" визнають власну безпорадність!

Представники "Макларен" зізнались, що навряд чи зможуть боротись за перемогу на першому етапі чемпіонату Формули-1 в Австралії. Керівник автоспортивного підрозділу "Мерседес" Норберт Хауг заявив, що не чекає від уокінгців повторення минулорічного успіху в Мельбурні, оскільки станом на сьогодні боліди команди справді не виблискують конкурентоспроможністю. Захмарних надій не плекає і лідер конюшні Льюїс Хемілтон.Чинний чемпіон зазначив - в "Альберт Парк" спробує вичавити якомога більше очок і вже зараз налаштований повернути "Макларен" до когорти фаворитів. Чимало розмов довкола спаду "срібних стріл" виникло після того як Хемілтон та Коваляйнен вразили фахівців несподівано низькими результатами на зимових тестах.