Світ: Формула-1
17:25, 21 березня 2009 163
Червоні стартують із КЕРС.
Найуспішніша команда Формули-1 “Феррарі” офіційно заявила, що на старт першого гран-прі сезону у Австралії обидва боліди стайні вийдуть із системою рекуперації кінетичної енергії - КЕРС. Тож чутки про проблеми із підготовкою нового елементу автомобілів формули один у конюшні з Маранело виявилися не більше ніж розмовами злих язиків.“Феррарі” стала другою командою, що офіційно заявила про використання КЕРС вже у першому гран-прі сезону, яке, нагадаємо відбуватиметься з 27 до 29 березня. На початку цього тижня про своє рішення використовувати систему заявили також в “Рено”.
Джерело: 24 Канал
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