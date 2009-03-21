Світ: Формула-1

Червоні стартують із КЕРС.

Найуспішніша команда Формули-1 “Феррарі” офіційно заявила, що на старт першого гран-прі сезону у Австралії обидва боліди стайні вийдуть із системою рекуперації кінетичної енергії - КЕРС. Тож чутки про проблеми із підготовкою нового елементу автомобілів формули один у конюшні з Маранело виявилися не більше ніж розмовами злих язиків.“Феррарі” стала другою командою, що офіційно заявила про використання КЕРС вже у першому гран-прі сезону, яке, нагадаємо відбуватиметься з 27 до 29 березня. На початку цього тижня про своє рішення використовувати систему заявили також в “Рено”.