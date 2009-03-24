19:04
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ: Формула-1

15:45, 24 березня 2009 186

Міхаель Шумахер допомагатиме Ferrari в Австралії та Малайзії.

Що за старт сезону без Червоного Барона! Міхаель Шумахер відвідає щонайменше два перші етапи нового Чемпіонату світу з автоперегонів королівського класу Формула-1. Семиразовий чемпіон світу, який завершив кар’єру пілота наприкінці дві тисячі шостого року, як і раніше завітає до боксів Ferrari. Тільки от цього разу не лише притягуватиме об’єктиви фотокамер, як спостерігач, який підтримує Скудерію з Маранелло. Чинні володарі Кубка конструкторів розраховують на досвід німця і сподіваються на цінні поради за непростих умов, коли після суттєвої зміни регламенту вперше доведеться працювати в по-справжньому бойових умовах. Як повідомив менеджер Міхаеля Віллі Веббер, Шумі може суттєво допомогти інженерам краще зрозуміти боліди. Як кажуть, ще одна голова ніколи не зайва. Тим паче зараз, коли скасовані тестові заїзди впродовж сезону і вдосконалювати авто командам доведеться лише під час практичних сесій безпосередньо перед гонками.   
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
44
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 501
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1594
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1428
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
250
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук