Світ: Формула-1

Міхаель Шумахер допомагатиме Ferrari в Австралії та Малайзії.

Що за старт сезону без Червоного Барона! Міхаель Шумахер відвідає щонайменше два перші етапи нового Чемпіонату світу з автоперегонів королівського класу Формула-1. Семиразовий чемпіон світу, який завершив кар’єру пілота наприкінці дві тисячі шостого року, як і раніше завітає до боксів Ferrari. Тільки от цього разу не лише притягуватиме об’єктиви фотокамер, як спостерігач, який підтримує Скудерію з Маранелло. Чинні володарі Кубка конструкторів розраховують на досвід німця і сподіваються на цінні поради за непростих умов, коли після суттєвої зміни регламенту вперше доведеться працювати в по-справжньому бойових умовах. Як повідомив менеджер Міхаеля Віллі Веббер, Шумі може суттєво допомогти інженерам краще зрозуміти боліди. Як кажуть, ще одна голова ніколи не зайва. Тим паче зараз, коли скасовані тестові заїзди впродовж сезону і вдосконалювати авто командам доведеться лише під час практичних сесій безпосередньо перед гонками.