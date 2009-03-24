Світ: Формула-1

"Срібні стріли" теж не бояться експериментувати.

Команда "MClaren" стала третьою стайнею, яка вирішила розпочати дебютну в сезоні гонку чемпіонату Формули-1, використовуючи технічну новинку систему KERS. За словами боса Mercedes Motorsport Норберта Хауга, в Австралії система рекуперації кінетичної енергії буде встановлена на обох болідах - і Льюїса Хемілтона, і Хейкі Коваляйнена. Згадаємо, до цього стартувати із KERS вирішили Renault і Ferrari, а от BMW Sauber, у якої новинка також готова до експлуатації, зволікає із дебютом. Зазначимо, у багатьох експертів F1 система накопичення і відтворення кінетичної енергії викликає недовіру, мовляв, хто зна, як поводитиме себе болід із KERS безпосередньо під час гонки. Адже система, попри те, що додає конячок бойовій одиниці, порушує баланс боліда, а також згубно впливає на витривалість шин і це далеко не весь перелік усіх як "плюсів" так і "мінусів" новинки.