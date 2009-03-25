Світ: Формула-1

Із коментаторської кабіни у кокпіт боліда.

Так-от незвична робоча практика чекає на Девіда Култхарда на старті нового сезону. Послуг шотландця, який закінчив виступи у Формулі-1 і тепер заробляє на хліб, коментуючи гонки "королеви автоспорту", потребують стайні "Red Bull" і "Toro Rosso". У першій з команд Култхард, згадаємо, і закінчив кар’єру. Річ у тім, що суперліцензії не отримав резервний пілот конюшень Брендон Хартлі, відтак не має права сідати за кермо боліда F1.Тож на старті сезону функції запасного у командах концерну "Red Bull" виконуватиме саме шотландський ветеран, який завжди буде під рукою, адже побуває на кожному гран-прі як коментатор.