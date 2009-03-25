Світ: Формула-1

Дискримінація номінально молодших у першій формулі.

Конюшня Ф-1 "Браун ДжіПі" може залишитись без належної частини прибутків від телетрансляцій Королівського Чемпіонату. Річ у тім, що всесвітня рада ФІА зареєструвала конюшню Роса Брауна, як дебютанта Формули-1, а не як наступника "Хонди". Відповідно, новачкам належить менший відсоток загального пирога Берні Еклстоуна."Браун" отримає усю часку "Хонди" лише у тому випадку, якщо відповідне рішення затвердять решта учасників чемпіонату і, власне, глава Формули-1 Ван Менеджмент Еклстоун. Асоціація команд FOTA, до слова, вже завтра планує провести засідання з приводу перерозподілу фінансових надходжень від продажу прав на телетрансляції.