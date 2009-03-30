Світ: Формула-1

Конкуренти вирішили скопіювати дифузори Brawn GP, Toyota і Williams.

А може і собі такі нелегальні дифузори поставити… Вирішили команди, які ще минулого тижня подавали протест до FIA щодо аеродинамічних елементів Brawn GP, Toyota і Williams, як таких, що не відповідають новому регламенту Формули-1. Старт сезону в Австралії, схоже дав незадоволеним зрозуміти - зараз не час для протестів, треба щось міняти у своїх болідах. За інформацією кількох європейських спеціалізованих видань, свої конструкції вже розробляють: BMW Sauber, Red Bull, Mclaren, Ferrari і Renault. Втім сумнівно, що нові дифузори стоятимуть на бойових одиницях вже до кінця тижня у Малайзії. До прикладу, за словами боса Red Bull Крістіана Корнера, така аеродинамічна революція змусить його конструкторів переробляти ледь не півболіда.