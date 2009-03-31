Світ: Формула-1

Судерія продовжує довіряти системі рекуперації!

Володар Кубка Конструкторів конюшня формули-один "Феррарі", попри провалений перший етап нового чемпіонату, знову виставить боліди обладнані КЕРС на стартову решітку найближчого гран-прі у Малайзії.Чільник команди Стефано Доменікалі, зізнався, що технологія таки спричинила негативний підсумок перегонів у Мельбурні. КЕРС суттєво впливає на розподіл ваги боліда, зокрема на характеристики гуми коліс. Саме проблеми із задніми покришками спричинили подвійний схід "Феррарі" в "Альберт Парку".Та Скудерія з Маранелло налаштована переглянути стратегію і таки залишити використати КЕРС на "Сепангу", адже траса у Куала-Лумпур зовсім іншого типу, аніж у Мельбурні. Ймовірно, у "Феррарі" сподіваються використати перевагу додаткових кінських сил на двох довжелезних прямих з'єднаних 15 поворотом. До прикладу у тій таки Австралії КЕРС допомогла і Массі, і Ряйконену виграти по кілька позицій на старті.