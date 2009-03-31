Світ: Формула-1

За Гран-прі Австралії і Малазії "Virgin" заплатить "Brawn Gp" $ 500 000

Щедрий, але розважливий.Власник групи компаній Вірджин, назва якої красувалася на болідах Браун Джіпі під час гран-прі Австралії - Річард Бренсон, заплатить команді Роса Брауна по 250 тисяч доларів за етапи в Австралії та Малайзії. На подальшу ж співпрацю стайня з Бреклі може розраховувати лише в тому разі, якщо апеляційний суд Фіа визнає законними дифузори, що їх використовує команда. Перш ніж вкладати у проект Браун джі пі серйозніші кошти, Бренсон хоче впевнитись у тому, що команда зможе показувати результати схожі до Австралійських впродовж цілого чемпіонату.Нагадаємо в Мельбурні Браун добився переможного дублю. Цілком ймовірно, що в разі позитивного рішення суду Вірджин стане титульним спонсором стайні, що можливо потягне за собою зміну її назви.