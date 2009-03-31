Світ: Формула-1

Своїм існуванням "Браун джі-пі" завдячує відмові Фернандо Алонсо.

Один з керівників команди першої Формули "Хонда", яку, цього року замінила "Браунн джі пі"- Нік Фрай, поділився із журналістами інформацією стосовно переговорів з дворазовим чемпіоном світу Фернандо Алонсо минулого року. За словами Ніка Фрая вони із Росом Брауном двічі зустрічалися з іспанцем - вперше у червні під час гран-прі Канади, а згодом і в Угорщині.Щоправда схилити Алонсо до переходу так і не вдалося, Нандо вважав "Хонду" занадто ризикованим варіантом продовження кар’єри. Фрай також зазначив що перехід найтитулованішого діючого пілота міг схилити власників концерну "Хонда" не припиняти свою участь в чемпіонаті світу, мовляв це притягнуло б до команди чимало спонсорів.Тепер можна ж лише уявити, як шкодує Алонсо про своє рішення піврічної давності, адже зараз гіпотетично міг пілотувати найшвидший болід пелотону.