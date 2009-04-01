Світ: Формула-1

Над "Брауном" згусли чорні хмари.

Тріумфатори гран-прі "Австралії" можуть зіштовхнутись з неабиякими проблемами через банальну заздрість "конкурентів". Подейкують, команда ризикує залишитись, не лише без "розумних" дифузорів, але й без постачальника двигуна. Справа в тому, що окрім "Браун GP", концерн "Мерседес" надає механічні серця ще й, як відомо, "Макларену" і "Форс Індії".А за правилами, один постачальник може обслуговувати, щонайбільше, двох клієнтів. Стайня Роса Брауна ж отримала двигуни "Медседес" завдяки спеціальному рішенню ФІА підкріпленому одноголосною згодою "Макларен" і "Форс Індії". Однак, тепер вкрай не задоволений чільних індійців Віджей Малья.Вочевидь, "Форс Індія" розраховувала боротись із, як вважали, скромним "Брауном" за вище місце у Кубку Конструкторів. І відповідно, сподівалась отримати більше прибутків від телетрансляцій. Тож, саме Малья тепер схильний відмовитись від лояльного ставлення до співпраці британців з "Маклареном".