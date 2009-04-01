Світ: Формула-1

Безкінечна історія.

Перше гран-прі чемпіонату світу з автоперегонів у королівському класі Формула-1 продовжує відлунням лунати у світовій пресі. Цього разу нові факти виплили у ситуації із покаранням Ярно Трулі, який посів III позицію.Нагадаємо, що через обгін Льюїса Хемілтона під час перебування на трасі пейс-кар стюарди вирішили відсунути італійця на 12 місце, піднявши тим самим чинного чемпіона на подіум. Однак у тих же стюардів виникла версія, що Хемілтон збрехав розповідаючи про суперечливу ситуацію. Британець стверджує, що навмисно зменшив швидкість, читаючи на моніторі інструкції з пейс-кар.Втім, достеменно відомо що в той момент жодних повідомлень бути не могло. За словами Глока він пройшов суперника вважаючи, що у того виникли проблеми і в такому разі це не порушення правил. Якщо вдасться довести, що Хемілтон обманув стюардів, йому грозить виключення із протоколів австралійського етапу, а Трулі таким чином знову стане третім.