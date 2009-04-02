Світ: Формула-1

Стюарди FIA дискваліфікували Люіса Хемілтона через брехню.

Довгий язик до дискваліфікації доведе. Стюарди ФІА розглянули ситуацію із обгоном на гран-прі Австралії Ярно Труллі. Нагадаємо, що пілот "Тойоти" обігнав чинного чемпіона Люіса Хемілтона, коли на трасі знаходився пейс-кар, за що італієць був покараний і відсунутий із третього місця на дванадцяте.В результаті британець піднявся на подіум. Після гонки в Мельбуні Хемілтон розповів, що навмисно зменшив швидкість, прочитавши інструкцію з пейс-кару. Втім, стюарди вирішили - пілот "Макларена" збрехав, бо у той час жодних повідомлень не було. За обман Хемілтона покарали в повній мірі: британця виключили з фінішних протоколів гран-прі Австралії. Труллі ж повернули чесно зароблене третє місце.