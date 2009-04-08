Світ: Формула-1
15:58, 8 квітня 2009 252
Вболівальники хочуть іспанця та поляка.
Авторитетне італійське видання “Ла Ґадзета делло Спорт” провело опитування серед фанатів стайні формули один, “Феррарі”. У шанувальників скудерії запитували, кого б вони хотіли бачити в болідах команди у найближчому майбутньому.Тож головним претендентом на звання нового пілота найуспішнішої стайні Формули-1 є, принаймні за вболівальницькими симпатіями, Фернандо Алонсо. За дворазового чемпіона світу проголосували понад 40 % опитаних. На умовній другій позиції розташувався накращий друг іспанця у пелотоні - поляк Роберт Кубіца, гонщик БМВ набрав майже 25 % голосів.І лише після цього дуету в прояві бажань фанатів опинилися нинішні пілоти скудерії – 16, 8 % у Феліпе Масси і навіть 9 не набрав чемпіон 2007 року Кімі Ряйконен.
Джерело: 24 Канал
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