Світ: Формула-1

Вболівальники хочуть іспанця та поляка.

Авторитетне італійське видання “Ла Ґадзета делло Спорт” провело опитування серед фанатів стайні формули один, “Феррарі”. У шанувальників скудерії запитували, кого б вони хотіли бачити в болідах команди у найближчому майбутньому.Тож головним претендентом на звання нового пілота найуспішнішої стайні Формули-1 є, принаймні за вболівальницькими симпатіями, Фернандо Алонсо. За дворазового чемпіона світу проголосували понад 40 % опитаних. На умовній другій позиції розташувався накращий друг іспанця у пелотоні - поляк Роберт Кубіца, гонщик БМВ набрав майже 25 % голосів.І лише після цього дуету в прояві бажань фанатів опинилися нинішні пілоти скудерії – 16, 8 % у Феліпе Масси і навіть 9 не набрав чемпіон 2007 року Кімі Ряйконен.