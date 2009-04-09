Світ: Формула-1

Міхаель Шумахер не допомагатиме Ferrari у Китаї та Бахрейні.

В кокпіті боліда від червоного барона було куди більше користі ніж у паддоку. Прес-аташе семиразового чемпіона світу з автоперегонів у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера, офіційно заявив, що німець не поїде із командою Ferrari на наступні етапи у Китаї та Бахрейні. Нагадаємо, що після завершення кар’єри Міхаель став консультантом у конюшні з Маранелло, проте відвідував лише окремі гран-прі, працюючи так би мовити "на півставки". Хвиля критики нахлинула на Шумахера після гран-прі Малайзії, що відбулося на минулому уік-енді. У Ferrari поспішили із тим аби поставити дощові шини на болід Кімі Ряйконена, внаслідок чого фін провалив гонку. Німецькі журналісти посилаючись на власні джерела звинуватили в помилковому рішенні саме Міхаеля. Щоправда агент німця Віллі Веббер поспішив заперечити цю інформацію. У будь-якому разі невеличкий скандал вочевидь став головною причиною відмови Шумахера від поїздки в Китай та Бахрейн.