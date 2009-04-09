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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ: Формула-1

14:54, 9 квітня 2009 187

Асоціація пілотів протестує проти проведення гонок у вечірні години.

Щоб не заснути за кермом. Асоціація пілотів Формули-1, більш відома як GPDA, надішле листа власнику комерційних прав на Королівські перегони Берні Еклстоуну із вимогою заборонити проведення гран-прі у години близькі до сутінків. Організація, яка в першу чергу намагається дбати про безпеку у Першій формулі, негативно сприйняла дебютні гонки сезону у Австралії та Малайзії, старт яких перенесли із традиційної другої на п’яту годину. Мовляв, під кінець перегонів видимість погіршується, що робить етапи небезпечними. Цікаво, чи протест GPDA стосуватиметься також і гран-прі Сингапуру, яке з 2008 року є поки єдиною нічною гонкою у календарі.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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