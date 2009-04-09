Світ: Формула-1

Асоціація пілотів протестує проти проведення гонок у вечірні години.

Щоб не заснути за кермом. Асоціація пілотів Формули-1, більш відома як GPDA, надішле листа власнику комерційних прав на Королівські перегони Берні Еклстоуну із вимогою заборонити проведення гран-прі у години близькі до сутінків. Організація, яка в першу чергу намагається дбати про безпеку у Першій формулі, негативно сприйняла дебютні гонки сезону у Австралії та Малайзії, старт яких перенесли із традиційної другої на п’яту годину. Мовляв, під кінець перегонів видимість погіршується, що робить етапи небезпечними. Цікаво, чи протест GPDA стосуватиметься також і гран-прі Сингапуру, яке з 2008 року є поки єдиною нічною гонкою у календарі.