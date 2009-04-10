Світ: Формула-1

Мода на спірні дифузори стартує вже у Китаї.

Якщо вірити авторитетному спеціалізованому виданню Auto Motor und Sport, FIA таки дасть дозвіл командам на використання "подвійних дифузорів", які, згадаємо, вважали такими, що не відповідають новому регламенту "Формули-1".Передбачено, що слідом за стайнями Brawn, Williams і Toyota, які власне і стали яблуком розбрату у цьому питанні, аеродинамічні елементи змінять усі решта команд. Так-от Mclaren і Renault, найімовірніше, впровадять новинку вже на гран-прі Китаю, яке відбудеться через тиждень. До гонки в Іспанії на початку травня планують встановити нові дифузори у стайні BMW Sauber.Ferrari та Red Bull із перевтіленням доведеться зачекати аж до гран-прі Туреччини на початку червня. Команди скаржаться, що конструкцію задньої частини болідів доведеться суттєво переробити. Більше пощастило стайні Віджей Мальї - у Force India аеродинамічних змін бойової одиниці чекають вже в Іспанії.