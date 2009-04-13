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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ: Формула-1

13:31, 13 квітня 2009 233

Все заради команди.

Бос стайні першої формули "Рено" - Флавіо Бріаторе, намагаючись максимально скоротити витрати конюшні, вирішив урізати зарплату самому собі, повідомляє журнал Auto Motor und Sport. Достеменно не відомо скільки отримував досі Бріаторе за керування командою, однак тепер ця цифра зменшиться на 20%.Згадаємо, що раніше про готовність зменшити власні прибутки заявив і дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо. А от другий пілот "Рено" Нелсінью Піке зауважив, що йому й різати в принципі немає чого. Бразилець і так один з найменшоплачуваних пілотів королівських автоперегонів, його річний оклад заледве сягає 1 мільйона доларів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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