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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ: Формула-1

15:11, 14 квітня 2009 185

У Парижі відбувається засідання апеляційного суду FIA.

Відраховуємо години до рішення суду. Сьогодні всі шанувальники та учасники Формули-1 пильно спостерігають за Парижем, де засідає апеляційний суд Міжнародної федерації автоспорту. Поважна організація розглядає протест команд "Феррарі", "Ред Бул", "Рено" та "БМВ" на рішення стюардів гран-прі Австралії та Малайзії, які допустили до участі у чемпіонаті боліди "Браун", "Тойота" і "Вільямс". Сумнівними в конструкції авто трьох згаданих команд є аеродинамічний елемент - дифузор, який у них значно відрізняється від решти болідів. Неабияку ефективність новинки довели перші два етапи чемпіонату - "Браун" значно випереджає абсолютно усіх конкурентів, а "Тойота" та "Вільямс" хоч і не так явно але все ж швидші за решту команд. Попри те більшість фахівців схиляються до думки, що дифузори трьох новаторів таки визнають легальними. По-перше апеляційний суд рідко заперечує рішення суддів, аби не підривати авторитет FIA, а по-друге всі команди пелотону вже давно працюють над розробкою схожих елементів для своїх болідів. Зрештою, гадати справа марна, тим паче що конкретну відповідь отримаємо уже 15 квітня. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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