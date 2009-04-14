Світ: Формула-1

У Парижі відбувається засідання апеляційного суду FIA.

Відраховуємо години до рішення суду. Сьогодні всі шанувальники та учасники Формули-1 пильно спостерігають за Парижем, де засідає апеляційний суд Міжнародної федерації автоспорту. Поважна організація розглядає протест команд "Феррарі", "Ред Бул", "Рено" та "БМВ" на рішення стюардів гран-прі Австралії та Малайзії, які допустили до участі у чемпіонаті боліди "Браун", "Тойота" і "Вільямс". Сумнівними в конструкції авто трьох згаданих команд є аеродинамічний елемент - дифузор, який у них значно відрізняється від решти болідів. Неабияку ефективність новинки довели перші два етапи чемпіонату - "Браун" значно випереджає абсолютно усіх конкурентів, а "Тойота" та "Вільямс" хоч і не так явно але все ж швидші за решту команд. Попри те більшість фахівців схиляються до думки, що дифузори трьох новаторів таки визнають легальними. По-перше апеляційний суд рідко заперечує рішення суддів, аби не підривати авторитет FIA, а по-друге всі команди пелотону вже давно працюють над розробкою схожих елементів для своїх болідів. Зрештою, гадати справа марна, тим паче що конкретну відповідь отримаємо уже 15 квітня.