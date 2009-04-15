Світ: Формула-1

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Як і передбачалося, Апеляційний суд Міжнародної федерації автоспорту не підтримав протест команд Формули-1 "Ферарі", "Ред Бул", "Рено" та "БМВ". Названа четвірка, згадаємо, намагалася оскаржити елементи болідів трьох інших команд королівських автоперегонів - "Браун", "Тойота" і "Вільямс". Сумніви в кількох учасників чемпіонату викликали дифузори згаданого тріо, які розроблені з абсолютно іншим підходом ніж у суперників. Насторожувала і перевага, якою на трасі під час перших двох етапів володіли автомобілі згаданого тріо. Попри те, розглянувши аргументи усіх сторін, Апеляційний суд не став відміняти рішення стюардів гран-прі Австралії та Малайзії, які допустили боліди трьох стаєнь до чемпіонату. Таким чином результати стартових етапів тепер офіційно залишаються в силі. Іншим сімом командам тепер доведеться шукати рішення, що допоможуть підтягнутися у швидкості до лідерів. Звісно усі ще задовго до рішення суду почали розробку своїх варіантів удосконалення дифузорів, а найшвидше справляються здається у "Макларені". "Срібні стрілі" грозяться підготувати новий аеродинамічний елемент вже до гран-прі Китаю, яке відбудеться на цьому уїк-енді.