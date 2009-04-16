Світ: Формула-1

Усі зусилля на дифузори!

Конюшні Формули-1 після легалізації апеляційним судом "подвійних" дифузорів лише пришвидшили темпи розробки власних "хитрих елементів", на кшталт тих, що використовують "Браун GP", "Тойота" і "Вільямс". Чи не найактивніше за технологію взявся чільник технічного департаменту "Ред Булл Рейсінг" Едріан Ньюї.Знаний фахівець навіть відмовився від поїздки з командою на гран-прі Китаю - увесь час присвятить адаптації RB-5 до нових деталей. Адже дифузори не колесо. Не одна команда встигла побідкатись, мовляв, аби їх встановити потрібно змінити конструкцію мало не половини боліда. Так от, Ньюї дещо раніше грозився, що планує не лише створити для "Ред Бул" нові дифузори, але й вивести технологію на абсолютно новий рівень.Якщо зважити, що у процесі розробки Едріан жертвує навіть власне перегонами і згадати, що боліди сконструйовані Ньюї виграли більше вісімдесяти гран-прі, до погроз британця таки варто прислухатись. Тим паче на цьогорічних етапах, що минули "Ред Бул" навіть без "подвійних" дифузорів був чи не єдиним конкурентом представників так званої "Іншої Ліги"... Оновлений болід конюшня має намір вивезти на старт гран-прі Монако.