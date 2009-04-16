Світ: Формула-1

Тріо перетворюється у квінтет.

“Рено” та “Макларен” найшвидше зуміли відреагувати на рішення апеляційного суду ФІА, яке остаточно узаконило подвійні дифузори, і цілком ймовірно на старт гран-прі Китаю вийдуть уже з модифікованими болідами. За інформацією BBC спорт, стайня “Рено” вже отримала нові дифузори у Шанхаї, а “Макларену” доведеться зачекати до суботи.Цитуючи Фернандо Алонсо, журналісти ВВС стверджують, що принаймні у “Рено” новий вигляд дифузора різко відрізнятиметься від трьох піонерів цього руху - “Браун”, “Тойоти” і “Вільямса”. Той же Алонсо не сподівається що новий аеродинамічний елемент одразу дозволить болідові показувати надшвидкість, однак в прогресі команди не сумнівається.