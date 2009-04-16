Світ: Формула-1

“Феррарі” припиняє ігри з електрикою.

Керівництво “Скудерія з Маранелло” вирішило відмовитися від використання системи рекуперації енергії, себто КЕРС під час гран-прі Китаю, яке стартує вже на цьому уїк-енді.Бос стайні Стефано Домінікалі заявив, що наразі КЕРС, який стояв на болідах Масси та Ряйконена під час двох перших гран-прі сезону небезпечний та ненадійний. Нагадаємо, “Феррарі” була однією з чотирьох команд, що використовували КЕРС в Австралії та Малайзії, однак за підсумком цих гонок червоні перебувають на останньому місці у кубку конструкторів.Єдиним ж успіхом усього квартету команд з системою рекуперації енергії стало друге місце Ніка Хайдфельда у Малайзії. Виною ж сходів Кімі Ряйконена на обох етапах були проблеми саме із горе-системою. За словами Доменікалі до КЕРС “Феррарі” повернеться лише тоді коли буде абсолютно упевнена в її надійності та ефективності.