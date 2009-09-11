Світ: Футбол

Зіко може повернутись у Бразилію.

Не вдалось адаптуватись до російських морозів – варто повернутись до сонячної Батьківщини. Щойно звільнений з посади головного тренера московського ЦСКА, Зіко отримав першу пропозицію, щодо нового місця праці. Послугами 56-річного наставника зацікавився бразильський "Фламенго", де Зіко ще юнаком розпочинав професійну кар'єру футболіста. Що цікаво, бос клубу Марсіо Брага пропонує фахівцю відпочити від тренерської діяльності і прийняти обов'язки координатора клубу. Ймовірно, Зіко і справді забажає випробувати себе на новій посаді з огляду на надто вдалий останній період кар'єри. Після двох років у турецькому "Фенербахче" екс-тренер збірної Бразилії на сезон затримався в узбекському "Бунедкорі" і заледве півроку протримався у ЦСКА, де поступився місцем Хуанде Рамосу.