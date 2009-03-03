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Світ: Футбол

13:41, 3 березня 2009 239

Переховування Бекхем від "Гелексі" успішно триває.

Віце-президент італійського "Мілана" Адріано Гальяні в інтерв’ю "Мілан Ченел" заявив, що британський півзахисник залишиться в команді на правах оренди до кінця червня. На такий компроміс пішов "Лос-Анджелес Гелексі", якому належать права на Бекхема.До цього, нагадаємо, "Гелексі" планували повернути Девіда у Штати 9 березня. Гальяні порадував фанатів "россонері" ще однією новиною. В січні 2010 року Бекс знову повернеться в "Мілан". Дозволяє це зробити британцю чинна угода із "Гелексі", згідно з якою колишній капітан збірної Англії має право розірвати контракт із американцями у листопаді цього року. Втім, у той час Міланському клубу він буде непотрібний, адже італійці не зможуть його заявити в жодному із турнірів. За повідомленням "Скай Спортс" існує мала, але все таки ймовірність того, що Гальяні спробує викупити контракт Бекхема вже зараз. Американці хочуть за трансфер своєї зірки 11 мільйонів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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