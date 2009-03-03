Світ: Футбол

Переховування Бекхем від "Гелексі" успішно триває.

Віце-президент італійського "Мілана" Адріано Гальяні в інтерв’ю "Мілан Ченел" заявив, що британський півзахисник залишиться в команді на правах оренди до кінця червня. На такий компроміс пішов "Лос-Анджелес Гелексі", якому належать права на Бекхема.До цього, нагадаємо, "Гелексі" планували повернути Девіда у Штати 9 березня. Гальяні порадував фанатів "россонері" ще однією новиною. В січні 2010 року Бекс знову повернеться в "Мілан". Дозволяє це зробити британцю чинна угода із "Гелексі", згідно з якою колишній капітан збірної Англії має право розірвати контракт із американцями у листопаді цього року. Втім, у той час Міланському клубу він буде непотрібний, адже італійці не зможуть його заявити в жодному із турнірів. За повідомленням "Скай Спортс" існує мала, але все таки ймовірність того, що Гальяні спробує викупити контракт Бекхема вже зараз. Американці хочуть за трансфер своєї зірки 11 мільйонів.