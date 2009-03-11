Світ: Футбол
17:51, 11 березня 2009 233
Не усім до душі Марадона!
Уникнути спілкування з всесвітньовідомим головним тренером національної команди Аргентини вирішив Хуан-Рамон Рікельме. Півзахисник, який віддав рідній збірній дванадцять років кар'єри пішов з команди відверто зізнавшись, що не знаходить спільної мови з її керманичем.Таким чином Рікельме не зможе зіграти на чемпіонаті світу 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Не не виключено, що Хуан залишив збірну, оскільки Марадона не гарантував 30-тирічному Рікельме місця у складі саме під-час найближчого Мундіалю.
Джерело: 24 Канал
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