Світ: Футбол

Не усім до душі Марадона!

Уникнути спілкування з всесвітньовідомим головним тренером національної команди Аргентини вирішив Хуан-Рамон Рікельме. Півзахисник, який віддав рідній збірній дванадцять років кар'єри пішов з команди відверто зізнавшись, що не знаходить спільної мови з її керманичем.Таким чином Рікельме не зможе зіграти на чемпіонаті світу 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Не не виключено, що Хуан залишив збірну, оскільки Марадона не гарантував 30-тирічному Рікельме місця у складі саме під-час найближчого Мундіалю.