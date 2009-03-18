19:29
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Світ: Футбол

12:54, 18 березня 2009 194

"Шахтарям" криза не страшна.

Бразильське видання “Терра” оприлюднило свою версію найстабільнішої у фінансовому плані десятки футбольних клубів. Не обійшлося там без чемпіонів України. Втім перед поєдинком Кубка УЄФА бравади "гірникам" такий рейтинг навряд чи добавить - суперник донеччан московський "ЦСКА" також потрапив до списку багатіїв.Найбільше у топ-10 англійських клубів - 4. Це “Челсі”, “Ліверпуль” та два манчестерські клуби. Три команди представляють Серію А - “Ювентус” і одвічні суперники з “Мілану” та “Інтера”. Східноєвропейську плеяду, окрім "Шахтаря" та “ЦСКА” доповнює турецький “Фенербахче”.Запорукою стабільності цих клубів в умовах глобальної кризи стане, на думку “Терри”, міцне фінансове положення їхніх власників. Тому “Шахтар” і компанія зможуть, на відміну від інших, уберегти в своєму складі дорогих “зірок”, заманювати “зірочок”, що сходять і як наслідок - домінувати на футбольних полях Старого Світу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
318
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 608
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
477
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19037
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
285
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук