Світ: Футбол

"Шахтарям" криза не страшна.

Бразильське видання “Терра” оприлюднило свою версію найстабільнішої у фінансовому плані десятки футбольних клубів. Не обійшлося там без чемпіонів України. Втім перед поєдинком Кубка УЄФА бравади "гірникам" такий рейтинг навряд чи добавить - суперник донеччан московський "ЦСКА" також потрапив до списку багатіїв.Найбільше у топ-10 англійських клубів - 4. Це “Челсі”, “Ліверпуль” та два манчестерські клуби. Три команди представляють Серію А - “Ювентус” і одвічні суперники з “Мілану” та “Інтера”. Східноєвропейську плеяду, окрім "Шахтаря" та “ЦСКА” доповнює турецький “Фенербахче”.Запорукою стабільності цих клубів в умовах глобальної кризи стане, на думку “Терри”, міцне фінансове положення їхніх власників. Тому “Шахтар” і компанія зможуть, на відміну від інших, уберегти в своєму складі дорогих “зірок”, заманювати “зірочок”, що сходять і як наслідок - домінувати на футбольних полях Старого Світу.