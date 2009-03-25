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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ: Футбол

21:47, 25 березня 2009 181

WADA погрожує виключити футбол із програми Олімпійських ігор.

Або Олімпіада, або особисте життя. Всесвітнє антидопінгове агентство прагне виключити футбол із програми Олімпійських ігор. Гра номер один "заслужила" таке відношення до себе перед борцями із забороненими препаратами через самих футболістів та організації, за правилами яких вони живуть. ФІФА та УЄФА відмовилися виконувати нові вимоги агентства, згідно з якими спортсмени зобов’язані регулярно повідомляти про своє місце знаходження для проходження допінг - тестів у незмагальний період. Нові правила почали діяти із 1 січня, а дві найбільші організації у світі їх проігнорували мотивуючи це тим, що між індивідуальними та командними видами спорту є істотні відмінності. Водночас представники ФІФА та УЄФА, стверджують, що футболістів дуже легко знайти, адже практично шість днів на тиждень вони ні на крок не відходять від своїх команд. З іншого ж боку, навіть не суперзнамениті футболісти, які заробляють не менше ніж зірки інших видів спорту полюбляють проводити час не лише на вечірках і гучних заходах, але й подалі від своїх фанатів та папарацці, які полюють на них цілодобово.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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