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Світ: Футбол

13:25, 31 березня 2009 186

Криза не впливає на людей із прізвищем Бекхем.

Негаразди у світовій економіці, схоже обходять півзахисника Мілана “десятою” дорогою. Прибутки Девіда Бекхема за оцінками експертів France Football, протягом минулого року найбільші серед усіх футболістів планети.Бекс заробив більше євромільйнів ніж його число на футболці Мілана - а саме 32 з копійками. Починаючи із 1990 року Бекхем отримує пальму першості серед "найбільших футбольних гаманців" уже вчетверте. Потягатися із британцем може хіба що Ліонель Мессі із Барселони. Творець атак каталонського клубу протягом року заробив майже 29 мільйонів євро. Попередній переможець Топ-10 Роналдінью, опустився на третю сходинку - до 20 мільйонів.Більше ніж на 18 поповнює свій гаманець протягом року Кріштіану Роналду із “Манчестер Юнайтед”. В Тьєррі Анрі показник нижчий - 17 мільйонів. Одразу за французом розташувався Кака - його валютний запас оцініють у 15 мільйонів. Немало заробляє і золотий швед із Інтера Златан Ібрагімовіч - 13. Замикають десятку три представники клубів із Туманного Альбіону англійці Руні, Лемпард та Террі.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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