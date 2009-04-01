Світ: Футбол

Алан Ширер повертається у великий футбол.

Легенду англійського футболу призначать головним тренером "Ньюкасла", цим повідомленням кишить сьогодні уся британська преса. Ширер, який не раз відмовлявся очолити "сорок", замінить на тренерському містку Джо Кіннейєра, який нещодавно переніс операцію на серце. Замість Кіннеєра команду намагався витягнути із дна турнірної таблиці його помічник Кріс Хьютон, але з цього нічого доброго не вийшло. Тепер ж на допомогу покликали легенду. Очікують, що 38-річний Ширер працюватиме на Сейн Джеймс Парк до кінця сезону, а це вісім турів. За свою десятирічну кар’єру в "Ньюкаслі" Ширер забив понад 200 голів, пішовши з футболу у 2006 році. Останнім місцем роботи Алана було телебачення, він працював футбольним експертом на ВВС. Цілком ймовірно, що Ширер залишиться в "Ньюкаслі" і після закінчення сезону. У березні екс-бомбардир "сорок" розпочав відвідувати курси УЄФА, щоб отримати тренерську ліцензію.