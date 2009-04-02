Світ: Футбол

"Динамо" увійшло до когорти десяти найкращих клубів планети.

Українське сходження триває! Київське "Динамо" увірвалось у топ-десятку в рейтингу найкращих футбольних клубів планети. В оновленому списку IFFHS чвертьфіналісти Кубка УЄФА піднялись із 15 на, власне, 10 сходинку. Не те щоб не фартова, а насамперед пристойна, 13 позиція опинилась у розпорядженні чинного чемпіона України донецького "Шахтаря". "Гірники", як і" Динамо" прогресували на 5 місць у рейтингу. Харківський "Металіст", здивувавши Європу, піднявся із 54 на 41 щабель. Далі з українців - полтавська "Ворскла" - 238, а "Дніпро" на 338 позиції. Очолювати ж рейтингу Міжнародної Федерації Футбольної Історії та Статистики продовжує англійський "Манчестер Юнайтед". На друге місце піднялась каталонська "Барселона". До третьої сходинки впав англійський "Ліверпуль".