Світ: Футбол

Поразка на "Уемблі" вдарила по міжнародній репутації збірної України.

Жовто -блакитні в оновленому рейтингу ФІФА опустились аж на вісім сходинок. Сенсаційна 14-та позиція національної команди українських фанатів тішила не довго - тепер підопічні Михайличенка 22 у світі.Першоквітневою поразкою від англійців Українці відмінусували собі аж 95 балів. У рейтингу Україна знаходиться між Ізраїлем та Сербією, яка суттєво покращила свої показники за останній місяць, перестрибнувши аж 13сходинок.У першій десятці теж не без змін. Бразилія помінялася місцями із італійцями і займає четверту сходинку. Суперники України по відбірній групі на африканський мундіаль англійці обійшли інших опонентів нашого сікстету хорватів, британці - сьомі, балканці восьмі. Завдяки успіхам команди Капелло, Росіяни - опустились на 9 місце. “Франція” десята.Не всі команди, які сперечаються за путівку на чемпіонат світу у шостій групі погіршили свої показники, як Україна. “Білорусь” підскочила на вісім позицій і тепер 80-та. “Казахстан” - 130. Андорра з гордістю втримала свою 195-у сходинку і ділить її з “Макау”. Нагадаємо, що рейтинг ФІФА налічує 202 національні команди.