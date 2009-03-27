Світ: Олімпійські ігри

Всесвітньої естафети олімпійського вогню більше не буде.

Відтепер перед Олімпіадою факел мандруватиме лише територією країни-господаря ігор. Таке рішення Міжнародного олімпійського комітету. Скасували всесвітню естафету з міркувань безпеки, адже протягом усієї міжконтинентальної подорожі вогню напередодні ігор у Пекіні це дійство супроводжували акції протесту проти політики Китаю в Тибеті та порушення прав людини в цьому регіоні. Найбільші безпорядки були зафіксовані під час етапів естафети в Лондоні, Сан-Франциско та Парижі. До речі, в столиці Франції протестувальникам навіть вдалося кілька разів погасити олімпійський вогонь.