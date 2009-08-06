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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Світ: Ралі

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      Петер Сольберг вирішив пропустити етап в Австралії.

      До Австралії Петер Сольберг не їде. Норвежський гонщик, який виступає в чемпіонат WRC у складі власної команди вирішив пропустити наступний етап перегонів, який 4 вересня стартує на зеленому континенті. Сольберг, зазначимо, не повністю задоволений "Сітроеном Ксара", який пілотує у цьому сезоні, тож на думку гонщика буде час доопрацювати авто, щоб гідно виступити на 2-х заключних етапах у Іспанії та Великобританії.Поряд з тим, в інтерв’ю "Autosport", норвежець заявив, що на Туманному Альбіоні, найімовірніше, таки змінить залізного коня. Сольберг активно веде переговори із "блакитними овалами" щодо можливості пілотувати "Форд Фокус".
      blog_ava
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      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 6 серпня 2009
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