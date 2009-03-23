Світ: Теніс

Турнір у Індіан-Велсі залишив негативний відбиток на українках.

Наші тенісистки за підсумками каліфорнійського втратили позиції у рейтингу WTA. Перша ракетка Україна Олена Бондарекно, яка згадаємо припинила боротьбу за трофей вже у другому раунді, опустилась на 6 сходинок - на 36 місце. Виліт вже у першому раунді турніру змусив зробити крок назад і Марію Коритцеву, яка тепер лише 104 ракетка світу. Без прогресу, але й без втрат 59 ракетка світу Катерина Бондаренко.Звоювавши каліфорнійський трофей, із 6 на 5 щабель піднялась Вєра Звонарьова, росіянка обійшла американку Венус Вільямс. Відсутність у Індіан-Велсі тим часом не похитнула позиції молодшої Вільямс - Серени, яка на верхівці рейтингу продовжує випереджати росіянку Сафіну та сербку Янковіч.