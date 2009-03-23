Світ: Теніс

Дрібними кроками, але угору.

Перша ракетка України Сергій Стаховський додав п’ять позицій у рейтингу тенісистів-професіоналів. Участь у другому раунді “Мастерсу”, який відгримів в Індіан-Велсі, дозволила українцеві набрати 25 очок, відтак Стаховський відтепер 119 ракетка світу.Одразу дві зміни за підсумками тижня у першій десятці. Півфіналіст Індіан-Велсу Енді Роддік обійшов аргентинця Дель Потро, піднявшись на шосту сходинку. Чвертьфіналіст турніру Фернандо Вердаско став дев’ятою ракеткою світу, залишивши позаду француза Монфіса.Вже більш як на 4 тисячі очок випереджає другу ракетку світу Роджера Федерера тріумфатор Індіан Велсу - Рафаель Надаль. Перевага першої ракетки світу над третьою - Новаком Джоковічем - взагалі 6,5 тисяч балів.