Світ: Теніс

“Клійстерс” повертається.

Чутки про повернення колишньої першої ракетки світу на тенісні корти, що ходили останнім часом, таки підтвердились. Менеджери бельгійки вже спілкувалися з організаторами US Open стосовно надання “Клійстерс” “вайлд кард” - повідомляє “Індепендент”.Кім завершила виступи на найвищому рівні ще в травні 2007, а тому зараз у неї немає рейтингових очок. Єдиним шансом тенісистки виступити у престижному турнірі є згадана вже “вайлд карта”. Відкритий чемпіонат Сполучених Штатів, на який хоче потрапити “Клійстерс”, цьогоріч розпочнеться тридцять першого серпня. За десятилітню професійну кар'єру бельгійка здобула 34 титули в одиночному розряді і заробила майже 15 мільйонів доларів призових. 5 разів Кім грала в одиночних фіналах Турнірів серії “Гренд Слем” і одного разу -в 2005 - тріумфувала на US Open. У четвер в бельгійському місті Брі, де мешкає зараз 24-річна спортсменка, відбудеться прес-конференція, на якій Клійстер оприлюднить свій розклад на поточний сезон - повідомляє “Теніс.Ком”.