Світ: Теніс

Рафа продовжує підкорювати планету.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль - найкращий у світі тенісист 2008 року за версією АТР. Асоціація Тенісистів Професіоналів, лише зараз підбивши підсумки попереднього сезону, вперше визнала найкращим саме іспанця.Хоча, нещодавно, згадаймо Надаль вже ставав найкращим за версією ITF. Другому ж номеру світового рейтингу Роджеру Федереру ж вже вп'яте дісталась відзнака за відданість спорту.Крім того, швейцарець переміг у номінації глядацьких симпатій. Без нагороди не залишився і фіналіст "Аустраліан Оупен 2008" француз Джо-Вілфрід Тсонга, який став "прогресом року".