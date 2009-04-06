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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ: Теніс

19:19, 6 квітня 2009 261

Втрималась на вершині!

Серена Вільямс зберегла першу позицію в сьогодні оновленому рейтингу найсильніших тенісисток планети. Лише діставшись фіналу турніру, що фінішував в Маямі, американка захистила найвищу позицію від пресингу Дінари Сафіної. Росіянка все ще друга у світі.На третю сходинку підтягнулась ще одна представниця Росії Єлєна Дємєнтьєва. На четверте місце опустилась сербка Єлєна Янковіч. Далі у списку WTA Венус Вільямс і Вєра Звлнарьова. Лише сьома Ана Івановіч. На восьму сходинку вистрибнула тріумфаторка змагань у Маямі Вікторія Азарєнка.Українка Олена Бондаренко на тридцять сьомому місці рейтингу. Катерина Бондаренко - шістдесят п'ята. До першої сотні повернулась і наша Марія Каоритцева.У списку ж найкращих тенісистів чоловіків продовжує домінувати Рафаель Надаль. Іспанець досі із надійним відривом випереджає другу ракетку світу швейцарця Роджера Федерера. Третім залишився серб Новак Джоковіч, до якого, втім, впритул наблизився Енді Мюррей.Вже до п'ятого рядка підтягнувся аргентинець Дель Потро. У топ десятці також Енді Роддік, Жіль Сімон, Фернандо Вердаско, Нікалай Давиденко і Гаель Монфіс. Найкращий з українців Сергій Стаховський на 118-й сходинці.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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