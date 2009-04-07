Світ: Теніс

Українська кваліфаєрка сподівань не виправдала.

Марія Коритцева змушена зачохлити ракетку вже після першого раунду ґрунтового турніру в американському Понте Ведра. 91-ша у світовому рейтингу українка капітулювала у двох сетах в матчі проти Сабін Лісіцкі. Для перемоги у першій партії німкені вистачило переваги в один брейк – 6:3, у сеті другому Лісіцкі була сильнішою на тай-брейку – 7:3.