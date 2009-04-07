Світ: Теніс
21:20, 7 квітня 2009 251
Українська кваліфаєрка сподівань не виправдала.
Марія Коритцева змушена зачохлити ракетку вже після першого раунду ґрунтового турніру в американському Понте Ведра. 91-ша у світовому рейтингу українка капітулювала у двох сетах в матчі проти Сабін Лісіцкі. Для перемоги у першій партії німкені вистачило переваги в один брейк – 6:3, у сеті другому Лісіцкі була сильнішою на тай-брейку – 7:3.
Джерело: 24 Канал
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