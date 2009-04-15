Світ: Теніс
19:03, 15 квітня 2009 203
Коли знову почуємо крик сибірської сирени?
Можливо вже на Ролан Гарросі. Екс-перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова, яка не бере участь у змаганнях одиночного розряду WTA туру із серпня минулого року, планує повернутись на корт в кінці травня. Сирібська сирена готуватиметься до ґрунтового гренд-слему у Парижі - запевняє президент федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщєв. Найімовірніше, перед Ролан Гарросом Шарапова візьме участь в кількох підготовчих ґрунтових турнірах, в яких саме, поки невідомо. Одне можна сказати непевно, працювати над поверненням у еліту світового тенісу сирені із Сибіру доведеться у поті чола. На даний момент Шарапова лише 53-тя у рейтингу WTA.
Джерело: 24 Канал
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