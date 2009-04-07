Світ: WRC
14:54, 7 квітня 2009 182
Нехай перший млинець видався дещо гливким, та "продрайв" не проти продовження.
Керівники команди WRC "продрайв", яким вдалося вмовити дворазового чемпіона світу Маркуса Гронхольма повернутися на одну гонку, хочуть продовжити виступи з фіном за кермом автомобіля субару і на наступних етапах.На ралі Португалії, що відбулося на минулому уїк-енді, Гронхольм чудово провів перший день, постійно тримаючись у лідируючій групі. Однак не зміг завершити змагання через аварію під час другого дня етапу. Такий результат задовольнив чільників продрайв, які переконалися у конкурентоспроможності свого автомобіля, тож вразі згоди Маркуса готові витупити щонайменше на ще кількох гонках сезону.До слова участь Гронхольма позитивно відбилася і на популярності самого ралі Португалії, про що в інтерв’ю "раллі баз" розповів директор змагань Карлуш Барбоза.
Джерело: 24 Канал
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