Нехай перший млинець видався дещо гливким, та "продрайв" не проти продовження.

Керівники команди WRC "продрайв", яким вдалося вмовити дворазового чемпіона світу Маркуса Гронхольма повернутися на одну гонку, хочуть продовжити виступи з фіном за кермом автомобіля субару і на наступних етапах.На ралі Португалії, що відбулося на минулому уїк-енді, Гронхольм чудово провів перший день, постійно тримаючись у лідируючій групі. Однак не зміг завершити змагання через аварію під час другого дня етапу. Такий результат задовольнив чільників продрайв, які переконалися у конкурентоспроможності свого автомобіля, тож вразі згоди Маркуса готові витупити щонайменше на ще кількох гонках сезону.До слова участь Гронхольма позитивно відбилася і на популярності самого ралі Португалії, про що в інтерв’ю "раллі баз" розповів директор змагань Карлуш Барбоза.