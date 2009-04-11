Світ: WTCC

Стримайте коней!

Фаворити турингової серії WTCC пілоти "СЕТА" і "БМВ" отримають по 40 кілограмів додаткового баласту на трьох на наступних етапах чемпіонату. Усе через нову "систему вагових гандикапів" покликану ущільнити результати усіх учасників змагань і відповідно загострити інтригу перегонів.Так от додатковою вагою "нагородили" "СЕАТ", адже хлопці на турбодизельних Леонах виграли усі перші гонки сезону... І також представників "БМВ", пілоти якого поки без перемог, але здобули поул та продемонстрували найшвидше коло в мексиканській Пуеблі.А систему баластів визначають беручи до уваги саме два найкращі кола двох найшвидших гонщиків кожної команди. Поки "СЕАТ" і "БМВ" приборкуватимуть додаткову вагу, "Шевроле", "Лада" і бензинові "СЕАТи" впродовж наступних трьох етапів важитимуть на 20 кілограмів менше, аніж раніше.