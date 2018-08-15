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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світоліна обіграла росіянку Кузнєцову і вийшла до третього кола турніру WTA

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Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA
Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA / Rbc.ua

Українська тенісистка Еліна Світоліна з успіхом подолала друге коло турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 (Western & Southern Open) в Цинциннаті (США) з призовим фондом 2,875 мільйона доларів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що Світоліна виграла з рахунком 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 у протистоянні з росіянкою Світланою Кузнєцовою. Тенісний матч тривав 2 години 43 хвилини.

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Додамо, що до цього моменту суперниці зустрічалися на корті двічі: українка була сильнішою на Australian Open у 2014 році, а росіянка – у сезоні-2016 у Москві.

У третьому раунді змагань Світоліна під 5-м номером зіграє з переможницею матчу Аманда Анісімова (США) - Петра Мартич (Хорватія).

Теги: Новини України Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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